La Corée du Sud exclut l’ancien Bordelais Hwang Ui-Jo pour une affaire de sextape

Scandale en Corée du Sud ! Comme le relaye Marca, Hwang Ui-jo fait la Une des journaux dans son pays à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait filmé un rapport sexuel avec son ancienne petite amie sans son consentement. Cette «sextape» avec l’actrice et chanteuse d’un célèbre groupe de pop coréenne n’a pas tardé à être rendue publique. Conséquence, la Fédération coréenne de football (KFA) a agi dans l’urgence en exigeant la mise à l’écart du joueur de Norwich City avec les Guerriers Taeguk.

«Nous avons décidé de ne pas sélectionner Hwang Ui-Jo pour l’équipe nationale jusqu’à ce qu’une conclusion claire soit tirée sur les faits», a indiqué la KFA via un communiqué officiel. Passé par les Girondins de Bordeaux entre 2019 et 2022 (98 apparitions, 29 buts), le natif de Seongnam, qui reste cependant éligible avec le pensionnaire de Championship, a nié les accusations dont il fait l’objet. Toutefois, sa suspension à titre conservatoire intervient au plus mauvais, soit à quelques semaines de l’ouverture de la Coupe d’Asie (12 janvier-10 février 2024).