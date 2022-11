La Twittosphère sous le choc après la deuxième place du PSG !

La suite après cette publicité

Terrible désillusion pour le Paris Saint-Germain. Déjà qualifié, le club parisien se déplaçait sur la pelouse de la Juventus avec l'objectif de décrocher un succès pour terminer premier de son groupe. Le PSG a fait le boulot en l'emportant 2-1 grâce à des buts de Mbappé et de Nuno Mendes. Mais ce succès n'a pas suffi. Et oui, dans le même temps, le SL Benfica a écrasé le Maccabi Haïfa FC (6-1). Une très large victoire qui permet au club lisboète de prendre la tête du groupe. Si les deux clubs sont à égalité sur la différence de buts, les Portugais ont marqué plus de buts à l'extérieur. Un coup de massue pour le PSG qui fait vivement réagir la Twittosphère.