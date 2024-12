Leipzig : Benjamin Henrichs absent plusieurs mois

Le défenseur allemand Benjamin Henrichs s’est gravement blessé vendredi soir lors du match opposant Leipzig au Bayern Munich (1-5). Victime d’une déchirure du tendon d’Achille du pied droit, il sera indisponible pour plusieurs mois, a annoncé le club est-allemand ce samedi.

« Benjamin Henrichs s’est blessé vendredi soir peu avant la fin du match sur le terrain de Bayern Munich et s’est déchiré le tendon d’Achille droit. C’est ce qu’ont révélé les examens médicaux effectués samedi. Le défenseur sera opéré lundi à Munich et sera ensuite absent plusieurs mois », a ainsi commenté le RB Leipzig dans un communiqué. Un coup dur pour le club, qui est déjà privé de son meneur de jeu Xavi Simons et de son défenseur central français Castello Lukeba.