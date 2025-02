Coupe de France : Dunkerque renverse Brest au bout d’un match fou et file en demi-finale !

L’exploit de Pierre Mauroy n’était pas un simple coup d’épée dans l’eau. Dans un quart de finale à sensation, l’USL Dunkerque s’est défait du Stade Brestois au bout du suspense, et se hisse en demi-finale de la plus ancienne des compétitions hexagonales. Dès le coup d’envoi, les spectateurs ont compris que les Nordistes ne refuseraient pas le jeu loin de là, pressant souvent très haut les premiers relanceurs Brestois, et se créant de belles opportunités en contre, comme lorsque Al-Saad se présentait en face à face contre Grégoire Coudert, le portier brestois s’imposant avec autorité.

Finalement, c’est Mathias Pereira Lage, assez imprécis depuis le début du match, qui va ouvrir le score après une sortie hésitante du gardien de Dunkerque Ewen Jaouen (1-0, 45e). Le héros du match à Lille a connu une rencontre difficile, avec de multiples douleurs au ischios-jambiers survenues au fil du premier acte. En deuxième mi-temps, l’entrée de Nathan Skytta côté dunkerquois allait redynamiser le secteur offensif des visiteurs, qui allaient même toucher la barre sur une tête de Vincent Sasso à la réception d’un corner du jeune finlandais.

Un coaching qui a tout changé

Mais la douche froide allait intervenir à la suite d’un nouveau corner des Bretons, où une déviation subtile au premier poteau de Mahdi Camara détournée par Youssouf parvenait à surprendre Ewen Jaouen (2-0, 59e). Un but qui allait éteindre les velléités dunkerquoises, Ajorque passant tout proche de tromper Jaouen et touchant le poteau quelques minutes après le second but des Brestois. À ce moment-là, tout le monde pensait que pour Brest, c’était terminé. Tout le monde sauf un homme : Luis Castro. D’abord, Vincent Sasso a réduit le score et a redonné espoir aux pensionnaires de Ligue 2 (2-1, 65e), sur un corner de l’entrant Nathan Skytta.

Puis la rencontre a basculé dans l’irréel sur deux coups de pied arrêtés. D’abord un corner cafouillé et repris par Opa Sanganté (2-2, 80e), puis un coup franc où le défenseur central guinéen, entré en cours de match, est allé s’offrir un doublé d’une reprise du plat du pied parfaite (2-3, 84e). Après Auxerre et Lille, le troisième de Ligue 2 s’offre une troisième équipe de Ligue 1 dans cette Coupe de France folle, où tous les exploits sont permis. Avec ce succès, Dunkerque rejoint l’AS Cannes et le Stade de Reims en demi-finale, en attendant la rencontre de clôture de ces quarts de finales entre le Stade Briochin et le Paris Saint-Germain.