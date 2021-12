FC Barcelone : Xavi n'a que 3 joueurs intouchables pour le mercato !

La suite après cette publicité

L'aventure Xavi n'a pas forcément bien commencé. Les Catalans restent sur deux défaites : au Camp Nou contre le Betis en Liga, puis à Munich face au Bayern Munich, synonyme d'élimination de la Ligue des Champions pour les Blaugranas. Si la victoire est déjà indispensable face à Osasuna cet après-midi, à Barcelone on parle surtout de mercato en ce moment.

Ainsi, tous les jours, de nouveaux noms sont publiés dans la presse ibérique. De Ferran Torres à César Azpilicueta, en passant par Karim Adeyemi, Dani Olmo à Edinson Cavani. Une chose est sûre, le FC Barcelone devrait pouvoir se renforcer cet hiver et signer quelques chèques intéressants ; les dirigeants du club l'ont confirmé à plusieurs reprises. Mais pour gonfler les comptes, certaines ventes seraient plus que bienvenues...

La grande braderie à la catalane

Et en janvier, presque tous les joueurs seront potentiellement sur le marché. Comme l'indique la télévision publique catalane TV3, il n'y a que trois joueurs pour lesquels aucune offre ne sera écoutée, et qui ne seront vendus sous aucun prétexte : Ansu Fati, Gavi et Nico. Les trois prodiges de La Masia sont considérés comme intouchables par Xavi et la direction, puisqu'ils représentent le présent et l'avenir du club.

Même si des joueurs comme Pedri ou Ronald Araujo ne seront logiquement pas poussés vers la porte de sortie, ils ne sont donc pas invendables et une offre succulente pourrait les envoyer loin du Camp Nou. De même pour des joueurs comme Frenkie de Jong, Dest ou Marc-André ter Stegen, qui eux pourraient bien être poussés à faire leurs valises comme l'indiquaient plusieurs médias ibériques ces derniers jours. L'hiver va être chaud sur la cote catalane...