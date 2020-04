Real Madrid : le gros don de Gareth Bale pour lutter contre le coronavirus

«Pays de Galles, Golf, Real Madrid dans cet ordre». Voici une phrase marquée sur un drapeau gallois qu'agitait Gareth Bale (30 ans) et qui avait fait polémique. Néanmoins, l'ailier du Real Madrid semble mettre un mot loin devant tout, la santé. Comme le rapporte la BBC, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions a fait un gros don pour aider dans la lutte contre le coronavirus.

Avec sa femme Emma, le natif de Cardiff a effectué un don de 500 000 livres sterling (569 000 euros) à l'hôpital universitaire du Pays de Galles pour aider à combattre cette maladie. Un beau geste de la part de Gareth Bale qui a été félicité par l'établissement dans un communiqué : «ils voulaient redonner quelque chose à leur hôpital local, car Gareth lui-même est né dans la maternité de l'UHW (University Hospital of Wales), et ils disent que l'UHW a rendu de nombreux services à eux-mêmes ainsi qu'à leur famille et leurs amis.»

