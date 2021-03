Barça : le retour de Neymar a capoté pour 20 M€

L’histoire est désormais connue de tous. En 2019, après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, Neymar a tout tenté pour revenir au FC Barcelone. Seul hic pour le Brésilien, le club de la capitale s’est montré inflexible, et ce alors que les Blaugranas ont essayé de faire baisser la note en incluant des joueurs dans la transaction. Agent spécialiste des Sud-Américains travaillant avec les Culés au moment de l’affaire, André Cury s’est confié à ce sujet lors d’un chat sur le Twitch du journaliste de RAC1, Gerard Romero.

La suite après cette publicité

« Il y avait un accord sur la table. Il manquait 20 M€ et personne n’a voulait les mettre. Quand ils se sont décidés, le PSG avait changé d’avis et la négociation s’est arrêtée là. Les noms étaient Ivan (Rakitic), (Jean-Clair) Todibo définitivement transférés et Dembélé était prêté. Le Barça a refusé à donner la somme que le PSG voulait », a-t-il indiqué.