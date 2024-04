LdC : le grand avertissement de Robert Lewandowski à son ancien club

Les demi-finales de Ligue des Champions débutent ce mardi. Outre la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund qui aura lieu ce mercredi, le Bayern Munich reçoit le Real Madrid pour une autre joute qui s’annonce haletante. Après huit ans passés du côté de l’Allianz Arena, Robert Lewandowski connaît bien la maison bavaroise. Mais voilà, depuis son départ de cette dernière vers le FC Barcelone, l’attaquant polonais commence également à bien connaître le Real Madrid. Cette saison, les Merengues ont écœuré à plusieurs reprises le Barça, avec notamment deux victoires sur le fil lors des Clasicos. De ce fait, RL9 a tenu à avertir son ancien club dans une interview accordée à Sport Bild. Pour lui, le Real est increvable :

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid n’est jamais mort, ils n’abandonnent jamais. Ils agissent en équipe sur tout le terrain, c’est un collectif qui croit toujours aux paroles de (l’entraîneur) Carlo Ancelotti et au succès. On pense parfois que le Real a un point sensible. On pense qu’on est proche de la victoire. Et à la fin, ça ne marche pas. Le Bayern a néanmoins une chance. Pour cela, ils doivent ouvrir la voie lors du match aller à Munich. Le match retour au Bernabéu peut être spécial, beaucoup de choses extérieures y ont une influence. J’en ai fait l’expérience récemment. Mon souhait est que le Bayern batte le Real Madrid. Je croise les doigts pour eux.» On verra à 21h si le message est passé.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du Bayern peut vous rapporter jusqu’à 230€ et celle du Real jusqu’à 295€.