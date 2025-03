Liga : Valence arrache un nul précieux contre Osasuna

Belle surprise de cette saison en Liga, Osasuna restait sur trois matches sans victoire et avait glissé à la 13e place. Le club basé à Pampelune voulait donc relever la tête ce dimanche contre Valence qui est relégable. Les visiteurs ont vite surpris leur monde quand Diego Lopez a trouvé la faille (1-0, 14e). Mené, Osasuna revenait assez vite grâce à Aimar Oroz bien servi par Ante Budimir (1-1, 26e). Cependant, Umar Sadiq remettait Valence devant peu après la demi-heure de jeu (2-1, 32e).

Dans cette situation, Osasuna n’a pas hésité et Aimar Oroz a su s’offrir un doublé quelques minutes plus tard (2-2, 39e). Porté par sa dynamique, Osasuna a même pris l’avantage sur un penalty transformé par Ante Budimir le buteur maison (3-2, 45e). En seconde période, Valence a poussé pour revenir et cela allait finir par arriver grâce à Umar Sadiq en fin de partie (3-3, 88e). Avec ce match nul 3-3, Valence gagne une place et revient au même nombre de points que Las Palmas premier relégable (-16 pour Valence contre -14) tandis qu’Osasuna se retrouve onzième.