Arabie saoudite : Al-Ittihad sacrifie une recrue à 30 M€

Le 20 août dernier, le RC Lens s’est offert Elye Wahi en échange de 30 M€. Mais imaginez si les Sang et Or avaient décidé de ne pas inscrire leur recrue la plus chère dans leur liste pour la Ligue des Champions. Quel scandale ça ferait ! Eh bien, toutes proportions gardées, c’est un peu ce qu’est en train de vivre Jota. Après deux saisons passées au Celtic Glasgow, le Portugais de 24 ans a été transféré à Al-Ittihad, en Arabie saoudite.

Un transfert qui en a étonné plus d’un, mais qui a rapporté au Bhoys un chèque de 30 M€. Deuxième recrue la plus chère du club saoudien après Fabinho (46 M€), l’ancien attaquant du Celtic vit une situation inédite en Arabie saoudite. Annoncé comme une recrue phare, même s’il n’est certes pas le nom le plus clinquant des renforts d’Al-Ittihad (Benzema, Fabinho, Kanté), Jota est aujourd’hui… placardisé.

Jota cède sa place à Luiz Felipe

L’attaquant lusitanien n’a toujours pas été titularisé en cinq apparitions en championnat (1 but) et pourrait faire ses valises plus rapidement que prévu. Il y a quelques semaines, les premières rumeurs d’un départ parcouraient déjà les travées du King Abdullah Sports City, un mois seulement après l’arrivée du Portugais au Moyen-Orient. Aujourd’hui, A Bola relaie une information du journal saoudien Al Riyadh qui confirme cette tendance.

Jota ne fera pas partie de la liste des huit joueurs étrangers sélectionnés pour disputer la Saudi Pro League (avec Karim Benzema, N’Golo Kanté, Romarinho, Abderrazak Hamdallah, Fabinho, Marcelo Grohe, Igor Coronado). Le Lusitanien céderait sa place au dernier arrivé, le défenseur du Betis Luiz Felipe. Al-Ittihad va donc sacrifier une recrue à 30 M€ en moins de deux mois.