Tirage éliminatoires Mondial 2022, zone Europe : tous les chapeaux sont connus

Qualifiée pour la Final Four de la Ligue des Nations (qui se déroulera en octobre 2021), l’équipe de France va désormais bientôt être fixée sur sa poule de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour rappel, le tirage au sort des poules aura lieu lundi 7 décembre prochain à Zurich (Suisse). Et aujourd’hui, le petit jeu des pronostics va pouvoir débuter. La FIFA vient en effet de transmettre aux médias la répartition officielle des 55 pays engagés dans la zone Europe.

55 au départ, 5 groupes de 5 équipes (poules de A à E), 5 groupes de 6 équipes (poules de F à J), et seulement 13 tickets disponibles. Encore en lice pour remporter la Ligue des Nations et deuxième du classement mondial de la FIFA, la France est placée dans le pot 1. Un chapeau où figurent également la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas.

La France dans une poule de 5

Qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations, les Bleus auront l’avantage, tout comme la Belgique, l’Italie et l’Espagne, d’être automatiquement reversés dans une poule à 5 équipes. Ce qui ne laisse la place qu’à une seule nation du pot 1 (hormis les quatre citées ci-dessus) pour ce privilège, la FIFA indiquant dans son règlement « qu’un groupe de cinq équipes (groupes A à E) ne pourra pas contenir plus d’une équipe participant à la phase finale de la Ligue des Nations de l’UEFA. »

La FIFA a également précisé la liste des nations qui ne pourront pas s’affronter directement. A savoir : l’Arménie et l’Azerbaïdjan, Gibraltar et l’Espagne, Kosovo et Bosnie, Kosovo et Serbie, Kosovo et Russie, Ukraine et Russie. Enfin, l’instance dirigeante du football mondial a également dressé une liste des pays exposés à des hivers très durs (Biélorussie, Estonie, Iles Féroé, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Ukraine), où des risques de voir des matches être perturbés, voire annulés existent. Chaque groupe ne pourra donc pas compter plus de deux des équipes citées.

Liste des chapeaux :