PSG : Emmanuel Petit sort la sulfateuse contre Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et Emmanuel Petit ont certaines similitudes. Même s’ils n’occupent pas le même poste sur le terrain et n’ont pas le même style de jeu, les deux, formés à l’AS Monaco, peuvent se targuer d’avoir marqué en finale de Coupe du monde, contribuant ainsi aux succès de l’équipe de France en 1998 et 2018. Mais voilà, ayant 28 ans de différence, l’écart de génération peut se ressentir entre l’ancien défenseur et le futur attaquant du Real Madrid. Et souvent dans ce cas, l’aîné désapprouve certaines actions de son cadet. C’est exactement le cas d’Emmanuel Petit avec KM7. Désormais chroniqueur sur les ondes de RMC, l’ancien de Chelsea n’a pas raté le numéro 7 du PSG. Ayant annoncé son départ à l’issue de la saison, ce dernier s’est rendu à Cannes pour assister au festival ces derniers jours, à quelques encablures de son dernier match avec Paris dans le cadre de la finale de Coupe de France.

Un comportement qui a fait enrager Petit qui a allumé Mbappé sur RMC : «ça suffit, il y en a marre de tout ça. Il faut essayer de te recentrer, de redescendre un peu du nuage et de prendre une certaine humilité comme il avait au début de sa carrière, c’était rafraichissant. J’étais ton premier supporter mais aujourd’hui tu me fatigues. Si je pouvais t’amener à l’aéroport pour que tu ailles à Madrid, je le ferai tellement il me soûle. S’il remporte le trophée ou fait un grand match, ça sauvera toutes les semaines pourries. L’hommage de la semaine dernière a été ridicule. Il y a, en face, deux énormes ego qui s’affrontent. Je n’ai pas le sentiment que Mbappé ait une grosse envie de jouer demain.» Visiblement, à l’instar de Marcel Desailly et Emmanuel Petit, certains champions du monde 1998 sont exaspérés par Kylian Mbappé…