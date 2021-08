Angers - OL : les compositions sont tombées

Après un match nul 1-1 contre Brest, l'Olympique Lyonnais veut se rattraper contre Angers qui reste sur une victoire 2-0 contre Strasbourg. A domicile, le SCO s'organise en 3-5-2 avec Paul Bernardoni dans les cages derrière Vincent Manceau, Ismaël Traoré et Romain Thomas. Jimmy Cabot et Souleyman Doumbia assurent les rôles de pistons tandis que Thomas Mangani et Batista Mendy forment le double pivot. Enfin, Sofiane Boufal évoluent en soutien d'Angelo Fulgini et de Mohamed-Ali Cho.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Olympique Lyonnais poursuit en 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Léo Dubois, Marcelo Guedes, Castello Lukeba et Maxwel Cornet constituent la défense. Aligné en sentinelle, Bruno Guimaraes est accompagné par Lucas Paqueta et Houssem Aouar. Enfin, Karl Toko Ekambi, Moussa Dembélé et Islam Slimani constituent le trio offensif.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

SCO Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Mangani, Mendy, Doumbia - Boufal - Fulgini, Cho

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Lukeba, Cornet - Paqueta, Guimaraes, Aouar - Toko Ekambi, Dembélé, Slimani