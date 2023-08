Espagne : Luis Rubiales pourrait prendre 15 ans de suspension !

Cette fois, la fin est proche. Sa mère a beau avoir entamé une grève de la faim, Luis Rubiales n’attendrira personne. Suspendu provisoirement par la FIFA, le président de la RFEF réagissait ces derniers jours par orgueil. Malgré les charges accablantes contre lui, il a ainsi demandé à ses soutiens de saisir l’UEFA pour que l’Espagne soit sanctionnée pour ingérence politique.

La suite après cette publicité

Cette procédure n’aboutira pas. L’UEFA a rejeté cette demande, personne ne souhaitant apparaître en faveur d’un homme accusé d’avoir agressé la joueuse Jenni Hermoso en lui volant un baiser. Depuis, tout s’accélère. Hier, Rubiales a été lâché par les siens. Le Comité des Présidents des Fédérations Autonomes et Territoriales de la RFEF a publié un communiqué réclamant sa démission immédiate.

À lire

Affaire Rubiales : Jorge Vilda va partir

Rubiales est cerné

Autant dire que le dirigeant espagnol est cerné et qu’il n’a plus d’échappatoires possibles malgré les tentatives désespérées des membres de sa famille d’arrêter « cette chasse à l’homme ». Car il ne faut pas oublier que les joueuses et le staff de la sélection nationale féminine refusent désormais d’être appelés tant que Rubiales et son équipe restent en place. Sans parler du sélectionneur Jorge Vilda. Très critiqué, il pourrait aussi être débarqué. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Le Daily Mail nous apprend d’ailleurs que la FIFA pourrait sanctionner très lourdement Rubiales. Le tabloïd assure que des sources proches de l’instance dirigeante du football mondial ont indiqué que cette dernière étudie la possibilité de suspendre le boss de la RFEF pendant une période de 15 ans, soit l’une des plus grosses sanctions qui seraient prévues dans ses statuts.