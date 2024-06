FC Barcelone : un groupe d’opposition veut déjà faire tomber Joan Laporta !

Quel bilan pour Joan Laporta ? Force est de constater que pour le moment, on est bien loin du retour au top du Barça qu’il promettait lors de sa prise de pouvoir en 2021. Les résultats sportifs du club sont pour le moins moyens, la situation financière semble se détériorer d’année en année au point où le club ne peut pas recruter, et la gestion de certains dossiers comme Messi, Koeman et Xavi a été assez controversée.

Autant dire que s’il y avait des élections demain, Joan Laporta ne serait clairement pas certain d’être réélu. Et pourtant, il était clairement vu comme le sauveur à l’époque, et son retour avait été acclamé par les fans catalans après une fin d’ère Bartomeu très compliquée. Aujourd’hui, même si on ne peut pas dire qu’il soit conspué ou que les fans réclament sa tête, sa cote de popularité a bien baissé et les critiques à son égard sont nombreuse. Comme l’explique Relevo, l’opposition commence à se préparer en coulisses.

Une motion de censure ?

Un groupe d’opposition devrait être révélé au public prochainement. Il est mené par Joan Camprubí Montal, ingénieur de 36 ans et socio du club qui s’est déjà montré très critique avec l’actuel président sur les réseaux sociaux et qui a pour objectif assumé de prendre sa place dans un avenir proche. Le projet du groupe va être présenté au public dans les mois à venir et a un objectif très clair : sauver le club de la situation désatreuse dans laquelle il est englué. Il compte déjà sur de nombreux soutiens, principalement chez les socios les plus jeunes.

Laporta est-il en danger ? Pour l’instant, pas encore, puisque les prochaines élections du club n’auront lieu qu’en 2026, dans deux ans. Ce qui donne du temps à Laporta de redresser un peu la situation, mais il y a aussi le risque qu’elle empire. Camprubí n’écarte d’ailleurs pas la possibilité de lancer une motion de censure avant 2026 pour déloger le président si les choses n’évoluent pas positivement. La pression est donc sur la direction actuelle du Barça…