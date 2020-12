PSG-OL : Benoît Bastien au sifflet

Ce soir, le Paris Saint-Germain va terminer son match face à Istanbul BB. Un match interrompu hier suite à une polémique raciste impliquant le quatrième arbitre. Après cette rencontre, les hommes de Thomas Tuchel vont pouvoir se concentrer sur le choc de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Parc des Princes. Cette affiche de gala, décisive dans la course au podium, sera dirigée par Benoît Bastien.

L'OL l'a, en effet, annoncé sur son site officiel. «Pour arbitrer le choc de la quatorzième journée de Ligue 1 Uber Eats, la LFP a désigné Benoit Bastien. Arbitre en Ligue 1 depuis 2011, Benoit Bastien compte à ce jour 170 matches dans l’élite, 305 au total. Cette saison il a dirigé 7 rencontres, dont une fois le PSG lors d’une victoire 3-0 des Parisiens à Nice, et distribué 29 cartons jaunes et un carton rouge. Dans sa carrière il n’a supervisé qu’un PSG – OL, à l’occasion d’un quart de finale de Coupe de la Ligue en 2016 (défaite 2-1 de l’OL). Historiquement Mr. Bastien ne porte pas spécialement chance aux lyonnais qui affichent un bilan de 10 victoires, 5 matches nuls et 10 défaites en 25 matches avec cet arbitre. A noter que dimanche il sera assisté de deux autres officiels bien connus de notre championnat : Clément Turpin (arbitre VAR) et Ruddy Buquet (quatrième arbitre)».