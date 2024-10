EdF : Raymond Domenech se paie Antoine Griezmann

Si de nombreux suiveurs ont été touchés par le message d’adieu d’Antoine Griezmann, qui a pris sa retraite internationale ce lundi, ce n’est pas le cas pour Raymond Domenech. Dans un entretien accordé à La Chaîne L’Équipe, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France (2004-2010) a déploré l’attitude de l’ancien vice-capitaine des Bleus et a jugé que Griezmann a lâché la sélection de Didier Deschamps.

« La démarche ne me surprend pas. On a senti petit à petit un désamour entre les deux (Didier Deschamps et Antoine Griezmann), qui est autant dû aux prestations de Griezmann qu’à la place qu’avait pu lui donner Didier, ou qu’il lui a plus ou moins enlevée avec le capitanat de Mbappé. Il a besoin d’être aimé, d’être un petit peu le centre du projet pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Je trouve ça désolant, parce que quand on a encore le potentiel… Abandonner l’équipe de France, ça ne s’appelle pas autrement, ça me dérange. Il ne faut pas désespérer pour Griezmann. Pour le moment, il a pris cette décision. On verra dans trois ou quatre mois », a expliqué Domenech. Il n’est pas impossible que le joueur de l’Atlético de Madrid revienne sur sa décision, lui qui a toujours clamé, aux hauts et aux forts, qu’il souhaitait disputer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.