Un ancien international anglais voit bien Cristiano Ronaldo signer au PSG

L’ancien milieu de terrain anglais Paul Merson a évoqué l’avenir de Cristiano Ronaldo en Premier League. Selon l’ancien Gunners, le Portugais de 37 ans pourrait bien quitter l’Angleterre pour rejoindre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi cet été. L’Anglais de 54 ans pense que l’international portugais va vouloir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, chose qui ne sera pas possible s’il reste à United, c’est pourquoi il voit en Paris une destination idéale surtout en cas de départ du buteur parisien Kylian Mbappé.

« C'est peut-être la dernière année de Cristiano Ronaldo en Premier League. Il voudra jouer en Ligue des champions, il y a joué toute sa carrière. Je serais surpris si Erik ten Hag voulait qu'il soit là pour être honnête. Le PSG pourrait le choisir et faire de lui son remplaçant à court terme pour Kylian Mbappe. Paris veut seulement une chose, la Ligue des Champions. Ronaldo est un atout reconnu dans cette compétition, il a marqué des buts, il vend des maillots, il a tout fait. La Ligue 1 est une ligue facile, et Ronaldo pourra se concentrer sur la Ligue des champions au PSG. Avec Lionel Messi déjà au club, nous pourrions bien voir deux des plus grands joueurs de tous les temps jouer pour la même équipe », a expliqué Merson à Sportskeeda.