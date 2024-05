Craig Mamilo, la belle promesse défensive du MHSC

Né à Montpellier, Craig Mamilo évolue sous les couleurs du MHSC depuis l’âge de 6 ans, totalisant déjà 12 saisons avec son club. Initialement formé comme milieu de terrain, il a été repositionné en défense centrale en U16, une transition qui s’est avérée fructueuse grâce à son adaptabilité et la confiance accordée par ses différents entraîneurs. Cette polyvalence permet à l’entraîneur de disposer de diverses options pour répondre aux besoins de l’équipe. C’est ainsi que Mamilo a commencé cette saison au poste de milieu avant de s’installer en défense pour les besoins de l’équipe.

À 17 ans, le jeune apprenti se distingue au sein des U19 du MHSC par sa personnalité. Il incarne les valeurs de travail et de détermination, caractéristiques de son club, en montrant un engagement sans faille sur le terrain. Son impact sur le rectangle vert va bien au-delà de sa stature athlétique (1,86 m, 82 kg) qui fait de lui un joueur puissant et solide dans les duels et se distinguant également dans le jeu aérien, tant défensif qu’offensif. Les observateurs reconnaissent en lui également une bonne qualité de passes et de relance des deux pieds et une sérénité à toute épreuve. Grâce à son travail acharné et à sa persévérance, il a su se positionner comme l’un des cadres de son équipe, ce qui s’annonçait prometteur pour les défis cruciaux de la fin de saison.

Play-off contre Nantes : un match décisif

Lors du quart de finale du championnat de France U19 contre Nantes dimanche 19 mai, les Montpelliérains ont pu compter sur le « Sergent », surnom attribué à Craig Mamilo par ses coéquipiers en raison de son engagement sur le terrain. Le déplacement à Nantes, adversaire qui les avait éliminés la saison précédente, tenant du titre, demi-finaliste de la youth league, rendait la tâche d’autant plus ardue. Cependant, l’équipe pouvait s’appuyer sur une défense de fer (meilleure défense du Groupe D de la saison régulière, 27 buts contre, 12 clean sheets en 26 journées). Grâce à une belle performance à la Jonelière, couronnée par un but spectaculaire d’une frappe puissante du pied gauche en pleine lucarne, Mamilo et ses coéquipiers ont brillamment remporté cette confrontation 4-0, s’ouvrant ainsi la voie vers la demi-finale contre Auxerre le 2 juin. Cependant, l’équipe du MHSC devra se passer de son capitaine, suspendu pour l’occasion, mais abordera cette rencontre avec des certitudes renforcées.

Un parcours prometteur grâce à une formation de qualité

Craig Mamilo doit son parcours à une formation rigoureuse et à un environnement favorable à son développement. Le MHSC, reconnu pour la qualité de sa formation, joue un rôle crucial dans son épanouissement en lui confiant des responsabilités croissantes à chaque étape de son apprentissage. Ce soutien et cette confiance permettent au jeune joueur de progresser mentalement, techniquement et physiquement, le préparant ainsi à relever des défis toujours plus grands. Il signera prochainement un contrat de stagiaire professionnel, témoignant de la confiance que lui accorde son club. Ce nouveau jalon marque son prochain défi : signer son premier contrat professionnel avec son club. La volonté de Mamilo de poursuivre son ascension aux côtés de son club reflète un engagement manifeste. Doté d’une détermination inébranlable et d’un talent certain, Mamilo continue de progresser, se préparant à jouer un rôle déterminant sur les terrains de football.