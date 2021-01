Un candidat à la présidence de la FFF envisage le retour de Benzema en Équipe de France !

Initialement prévues au mois de décembre, les élections à la présidence de la FFF ont finalement été repoussées au mois de mars 2021. Outre Frédéric Thiriez et Noël Le Graët, Michel Moulin est lui aussi candidat. Dans une interview accordée au Figaro, l’ancien directeur sportif de Istres a expliqué son projet et est notamment revenu sur le cas Benzema, géré par le duo Deschamps-Le Graët « Sur la gestion de Karim Benzema, qui est un grand attaquant, Didier Deschamps, c'est un salarié de la FFF. Si au-dessus de lui, on lui dit de faire jouer Benzema, il doit le faire jouer. »

Un possible retour de l’attaquant madrilène est-il vraiment envisageable ? Cela paraît peu probable tant que Didier Deschamps sera encore le sélectionneur des Bleus, a minima jusqu’en décembre 2022, date à laquelle se termine son contrat, juste après la Coupe du Monde au Qatar.