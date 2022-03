Guerre en Ukraine, Monaco : Phillipe Clement assure qu'Aleksandr Golovin ne va pas bien

La guerre en Ukraine se poursuit et les sanctions internationales pleuvent sur la Russie. Notamment dans le monde du football. Lundi, la FIFA et l'UEFA ont surtout annoncé la suspension de la nation soviétique de toutes compétitions internationales et donc de la Coupe du Monde 2022. Un contexte compliqué pour le Monégasque Aleksandr Golovin (25 ans), unique international russe de Ligue 1, comme l'a expliqué Philippe Clement, le technicien de l'ASM.

«Non, il ne va pas être prêt. Il a une gêne, mais il a aussi une histoire et on doit y être attentif, a-t-il souligné dans un premier temps. Il n’est pas bien avec ça (la guerre en Ukraine), naturellement. Personne n’aime la guerre. Il est concentré pour revenir à l’entraînement. Ce sont des choses qu’il ne maîtrise pas. Il doit maintenant se concentrer pour revenir comme joueur, et il en a très envie.»