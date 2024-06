JO 2024 : Thierry Henry déplore les galères pour sa liste

Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grands pas et ça Thierry Henry et ses hommes le sentent. Le stage de préparation au tournoi olympique a débuté cette semaine avec Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et les autres. La liste du sélectionneur a pris forme même s’il le reconnaît lui-même, tout n’est pas encore bouclé. Les choses peuvent encore changer d’ici le coup d’envoi de la compétition, le 24 juillet prochain face aux États-Unis. « Faire la liste, attendre de voir si elle ne va pas se défaire, c’était assez chiant, se lamente l’ancien attaquant des Bleus dans les colonnes de nos confrères d’Eurosport. Les 'non’, les 'oui peut-être’, les 'non peut-être’, .les 'oui sûrs’ qui se sont transformés en 'non sûrs’… Même si ça peut encore bouger, je dis "enfin" car on est entré dans le vif du sujet, j’ai une équipe devant moi et je ne suis plus en train d’appeler toutes les cinq minutes à droite et à gauche pour savoir si je peux avoir tel joueur.»

Le patron des U23 y voit plus clair que ces dernières semaines, même si les choses peuvent encore changer. Non seulement, certains clubs ont le droit de faire machine arrière au dernier moment, cela influe sur le travail d’Henry. Sans grande visibilité, il ne peut pas avancer tactiquement non plus, quand d’autres nations sont déjà bien plus avancées que la France. « Quand tu es coach, tu essaies de prévoir comment tu vas jouer tactiquement. Quelle paire va jouer devant, derrière, au milieu… En revanche, quand tu commences à perdre des joueurs, ça se complique. À un moment donné, on n’était même pas 22…, déplore t-il avant de conclure. Les Argentins ont déjà joué trois ou quatre matches amicaux, il y en a d’autres qui sortent de la Coupe d’Asie. Ces équipes ont donc un vécu que l’on n’a pas à l’heure actuelle. » Les Bleus ne pourront pas perdre de temps dans leur préparation.