Ligue des Nations : l'Espagne revient de loin et arrache le nul face à l'Allemagne

Pour ce choc du groupe 4 de la Ligue des Nations, l'Allemagne accueillait à la Mercedes-Benz-Arena l'Espagne. Une rencontre prestigieuse qui allait permettre de jauger l'état de forme des deux équipes. Une affiche qui se disputait à huis clos suite à la situation sanitaire toujours complexe en Allemagne. Pour cette affiche, Joachim Löw s'appuyait sur un 4-2-3-1 et titularisait notamment Julian Draxler et Thilo Kehrer. De son côté, Luis Enrique optait pour un 4-3-3 avec le trio Ferran Torres, Rodrigo, Navas en pointe.

Il fallait attendre la onzième pour entrevoir la première opportunité du match. Sur la gauche, Kroos distillait un merveilleux ballon dans le dos de la défense pour Kehrer dont la tête était repoussée par De Gea. Le portier espagnol sauvait une nouvelle fois les siens sur des tentatives de Draxler (14e) et Sané (19e).

L'Allemagne rend les armes dans les ultimes secondes

Quatre minutes plus tard, la Roja se procurait enfin sa première opportunité du match avec Busquets bien servi par Pau Torres mais sa volée était bien captée par Trapp (23e). L'Espagne terminait bien la première mi-temps et Rodrigo dans la surface butait sur Trapp (45e). Au retour des vestiaires, l'Allemagne ouvrait le score. Sur la gauche, Gosens distillait un excellent centre pour Werner qui se débarrassait de Ramos et Pau Torres avant d'ajuster De Gea (1-0, 51e).

Les champions du monde 2014 rataient le coche dix minutes plus tard sur un contre par Werner bien servi par Sané qui ne parvenait pas à redresser face à De Gea (61e). Vexés, les hommes de Luis Enrique réagissaient avec Thiago Alcantara dont la superbe frappe filait juste à côté (70e). Après avoir laissé passer l'orage, l'Allemagne voulait asséner le coup de grâce mais De Gea retardait l'échéance en déviant une tête de Süle (77e). Dans les ultimes secondes de la rencontre, l'Espagne arrachait l'égalisation. Ferran Torres centrait pour Rodrigo qui remisait de la tête pour Luis Gaya qui poussait le cuir au fond des filets (1-1, 90+6). Un nul inespéré pour les hommes de Luis Enrique !

Les résultats de la soirée

Ukraine 2-1 Suisse : Yarmolenko (14e), Zinchenko (68e) pour l'Ukraine ; Seferovic (41e) pour la Suisse

Turquie 0-1 Hongrie : Szoboszlai (80e) pour la Hongrie

Russie 3-1 Serbie : Dziouba (48e, 81e), Karavaev (69e) pour la Russie ; Mitrovic (78e) pour la Serbie

Finlande 0-1 Galles : Moore (80e) pour le Pays de Galles

Bulgarie 1-1 Irlande : Kraev (56e) pour la Bulgarie ; Duffy (90+3) pour l'Irlande

Slovénie 0-0 Grèce

Moldavie 1-1 Kosovo : Nicolaescu (19e) pour la Moldavie ; Kololli (71e) pour le Kosovo

Iles Féroé 3-2 Malte : K.Olsen (25e), A. Olsen (87e), Hendriksson Olsen (90e) pour les Iles Féroé ; Degabriele (37e), Agius (73e) pour Malte