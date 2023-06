Qualifs. Euro 2024 : la Finlande et l’Ukraine enchaînent, l’Arménie s’impose sur le fil

Pour cette dernière sortie de la saison, les qualifications pour l’Euro 2024 se poursuivent. En attendant France-Grèce, au stade de France ce lundi soir (20h45), la Finlande jouait une rencontre tranquille pour assurer sa première place du groupe, contre Saint-Marin. Facilement, les Bleu et Blanc ont dominé le micro-État avec notamment un triplé d’Hakans (6-0) et restent en tête, avec un match d’avance sur la Slovénie (2e).

Après sa victoire en Macédoine du Nord (3-2), l’Ukraine a également enchaîné contre Malte grâce à un penalty de Tsygankov en fin de match (1-0, 73e). Un petit score qui permet aux Ukrainiens de remonter à la deuxième place, derrière l’Angleterre. Enfin, l’Arménie, qui avait concédé l’égalisation en fin de match contre la Lettonie, a réussi à s’imposer grâce à un but en fin de match de Barseghyan (2-1, 90e). L’Arménie revient à la deuxième place et à égalité avec la Turquie. Mais les deux formations ont disputé un match en plus que la Croatie et risquent donc de reculer d’un rang.

