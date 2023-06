Newcastle : Joelinton dénonce le racisme subi contre Arsenal la saison passée

La suite après cette publicité

Il s’agit d’un fléau qui ressemble malheureusement à un tonneau des Danaïdes dans le monde du football. Actuellement en rassemblement national avec le Brésil, Joelinton, qui a été appelé pour la première fois avec la Selecao, a dénoncé des actes racistes qu’il a subis la saison passée lors d’une rencontre face à Arsenal : «C’est un moment important pour parler de racisme. Nous en parlons depuis longtemps. Pourtant, beaucoup de choses doivent être changées. On parle de lutte contre le racisme, mais on n’a pas beaucoup changé. Ce racisme n’est pas quelque chose qui se passe maintenant, mais qui se produit depuis longtemps. Au 21e siècle, on voit encore des choses comme ça. Il est difficile d’accepter et de croire que nous évoluons quand des choses comme ça se produisent encore. Pas sur le terrain, mais après le match contre Arsenal , j’ai reçu des messages avec des insultes racistes. Mais c’est parti. Cela ne m’a pas affecté.»

Des faits à absolument condamner et qui a suscité une vague d’indignation dans le monde du football anglais ce mardi. Dans un communiqué, Newcastle, le club de l’attaquant reconverti milieu de terrain, a déclaré son soutien envers lui. La Premier League est également monté au créneau afin de dénoncer ces actes et afficher son soutien envers le joueur de 26 ans. Une mésaventure regrettable qui n’est pas sans rappeler les abus racistes qu’avait vécus son compatriote Vinicius avec le Real Madrid face à Valence.

We stand in solidarity with Joelinton.



Racism or any form of discrimination will not be tolerated by the Premier League.



We will continue to work alongside clubs to ensure cases are reported and investigated and offenders face consequences.



You can report discriminatory abuse… https://t.co/hi2cD5tdEJ