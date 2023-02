FC Barcelone : Robert Lewandowski, c’est quoi le problème ?

La suite après cette publicité

Le réveil est dur à Barcelone ce lundi. Dimanche soir, les troupes de Xavi Hernandez se sont inclinées à Almeria (1-0), équipe promue en Liga cette saison, quelques jours après avoir pris la porte en Europa League à Old Trafford. Encore trop tôt pour parler de crise, d’autant plus que les Catalans ont encore sept points d’avance sur le Real Madrid. Mais certains points commencent à inquiéter les médias et les supporters. La difficulté de l’équipe à produire du jeu dès qu’elle est privée de Pedri comme c’est le cas aujourd’hui est par exemple un vrai casse-tête.

Puis, il y a le cas Lewandowski. L’attaquant polonais traverse une période de moins bien qui ne passe pas inaperçue. Toujours meilleur buteur de la Liga avec 15 réalisations, il n’a marqué que 3 buts sur les 7 rencontres disputées par son club en février. Dont ce penalty à Old Trafford. Des statistiques qui seraient honorables voire même bonnes pour certains joueurs, mais qui inquiètent à Barcelone, surtout quand on sait qu’il est le seul véritable buteur de l’équipe, qui est donc dépendante de sa capacité à marquer.

Le changement tactique de Xavi l’a mis dans le dur

Il faut dire que ces dernières semaines, Xavi a changé sa tactique. Le coach catalan aligne une composition avec quatre milieux axiaux, généralement Busquets, De Jong, Gavi et Pedri. Avec, pour objectif, de conserver le ballon plus longtemps, et aussi d’être un peu moins friable défensivement. Un ailier en moins sur la pelouse donc, et Lewandowski en souffre. Surtout depuis l’absence de Dembélé, qui semblait plutôt bien s’entendre avec lui. L’ancien du Bayern est donc souvent assez esseulé devant, et n’a pas énormément de situations à se mettre sous la dent. On a bien vu qu’il cherchait beaucoup à redescendre contre Manchester United, ce qui est également contreproductif, puisqu’il n’est pas si utile loin de la surface rivale.

Sans Pedri, on retrouve un Barça assez horizontal. Peu d’idées, peu de mouvements, peu de lignes brisées. Et quand on est seul devant, forcément, on touche encore moins de ballons que d’habitude. Beaucoup soulignent tout de même qu’un tel joueur doit réussir à se montrer même quand l’équipe tourne moins bien, et son bilan face aux gros clubs pose question. Il n’avait pas marqué dans les deux duels face au Bayern, et n’a marqué qu’une fois contre Manchester United, sur penalty. Autant dire qu’il va devoir retrouver son niveau - ça ne sera pas face au Real Madrid puisqu’il est blessé - sous peine que ça commence sérieusement à grincer des dents dans les travées du Camp Nou…