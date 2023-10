Le surnom terrible donné à Kylian Mbappé en Angleterre

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, on ne parle que de cela et cela tourne même à la psychose. On parle bien évidemment de l’invasion de punaises de lit qui sévit actuellement en France. Et le sujet dépasse allégrement les frontières hexagonales à moins d’un an des Jeux olympiques 2024 qui vont avoir lieu à Paris, à commencer par l’Angleterre qui via quelques tabloïds ont raillé l’absence de réponse politique de la France à ce fléau inquiétant.

Il n’en fallait pas plus à nos taquins voisins anglais pour s’emparer du sujet des "Bedbugs" (punaises de lit en anglais) mercredi soir pendant la déroute du PSG à Newcastle. Principale cible des supporters anglais présents sur le réseau social X, Kylian Mbappé. Ce dernier a été affublé d’un surnom pour le moins terrible vu le contexte, "Kylian Mbedbug".

Tout est parti d’un message publié par un utilisateur de X et retweeté plus de 13 000 fois et vu 4 millions de fois sur le réseau social. Rapidement, "Mbedbug" est arrivé en tendance sur X. Pas sûr que le champion du monde 2018 apprécie être comparé à un nuisible que l’on peine à éradiquer…