JO : l’Egypte crée la surprise en battant l’Espagne

Les troisièmes journées des groupes de football dans ces Jeux Olympiques 2024 de Paris ont lieu ce mardi. Après un match nul (0-0) contre la Répulique dominicaine et une victoire (0-1) contre l’Ouzbékistan, l’Egypte rencontrait l’Espagne sur la pelouse du stade du Matmut Atlantique de Bordeaux. Au cours d’une première période assez mouvementée et équilibrée entre les deux nations, les Egyptiens sont parvenus à ouvrir le score avec succès dans le sillage d’Ibrahim Abel (40e) peu avant la pause.

Et en seconde période, l’Egypte n’a pas tardé à doubler la mise pour se mettre à l’abri grâce au doublé inscrit par Ibrahim Abel (62e). Avec plus de 20 frappes tentées, les Pharaons ont clairement produit un football offensif et efficace. La réduction du score de Samu Omorodion en fin de rencontre (90e) n’a pas changé l’issue de la rencontre et c’est bien l’Egypte qui a verrouillé la victoire (1-2) pour s’emparer de la première place du groupe C.