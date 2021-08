Inter : accord avec la Lazio Rome pour Joaquin Correa

Après l’arrivée d’Edin Dzeko, l’Inter Milan aurait trouvé sa nouvelle recrue offensive. D’après La Gazzetta dello Sport, Joaquin Correa (27 ans) devrait s’engager avec les Nerazzurri. Les Intéristes auraient trouvé un accord avec la Lazio Rome pour un prêt payant de 5 M€, assorti d’une option d’achat obligatoire de 25 M€, plus 1 M€ de bonus.

Correa et l’Inter étaient eux d’accord depuis quelques jours concernant son contrat, et le joueur devrait recevoir un salaire de 3,5 M€ par an. La Gazzetta dello Sport indique que le transfert pourrait être officialisé prochainement.