Boca Juniors : l'éclatante résurrection de l'Apache Carlos Tévez

Des hauts et des bas. Pour Carlos Tévez, cette année 2020 est très particulière. Elle lui a procuré de nombreuses joies sous le maillot de Boca Juniors, où il effectue son troisième passage. Après y avoir été révélé entre 1997 et 2004, il a pas mal bourlingué (Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City et Juventus) avant de faire son retour en 2015. Mais deux ans plus tard, en 2017, le natif de Ciudadela a tenté l'aventure en Chine, au Shanghai Shenhua. A cette époque, il était d'ailleurs devenu le footballeur le mieux payé au monde, avec un salaire de 38 millions d'euros par an. Mais le mariage entre l'écurie chinoise et l'Apache n'a pas du tout fonctionné et il a été libéré de son juteux contrat.

Tévez est en pleine forme

En janvier 2018, l'ancien attaquant de MU faisait donc son come-back à Boca Juniors pour la troisième fois. Un club où on compte sur lui. La saison dernière, en 2019-20, il a été précieux dans la conquête du titre de champion d'Argentine puisqu'il a inscrit neuf buts et a délivré deux passes décisives en 17 apparitions en championnat. Surtout, il a marqué le but face au Gimnasia La Plata (1-0, 7 mars) qui a offert le 34e sacre national à Boca Juniors lors de la dernière journée, devançant ainsi sur le fil River Plate, qui avait fait match nul dans le même temps face à l'Atlético Tucuman (1-1). Un magnifique succès donc pour l'Argentin, qui a remporté son cinquième titre de champion au pays.

Un joueur dont l'avenir était aussi au cœur des débats puisque son contrat prenait fin en juin 2020. Mais le président des Xeneizes, Jorge Ameal, souhaitait le faire rester en mai dernier. «Tout dépend de lui et de sa volonté. Nous avons toujours dit que si Carlos le voulait, Boca avait la solution, c'est sa maison ici et c'était comme ça. Nous voulons que Tévez reste, qu'il dise au revoir à Boca et on ne veut pas qu'il ait le même destin que Riquelme.» Des mots et des arguments qui avaient réussi à convaincre le footballeur âgé de 36 ans, qui a prolongé d'une année, soit jusqu'en juin 2021, plus six mois en option. Une décision qui a été la bonne pour toutes les parties puisque l'Apache continue sur sa belle lancée.

Le football pour oublier ses problèmes

Auteur de 2 buts en 5 apparitions en Copa Libertadores, il en est déjà à deux réalisations en deux journées de Copa de la Liga Profesional, une nouvelle compétition lancée cette saison. Après un but face à Lanus (victoire 2-1, 1er novembre), il a récidivé en trouvant le chemin des filets une fois face aux Newell's Old Boys (victoire 2-0, 9 novembre). Des débuts prometteurs donc pour le joueur de 36 ans qui rayonne. Sur l'année civile 2020, il en est à 10 buts et 2 assists en 14 apparitions toutes compétitions confondues. De quoi s'attirer les louanges de la presse argentine. Olé parle de "résurrection". De son côté, Clarin a écrit : «Carlos Tévez est dans un grand moment de sa carrière et il est décisif presque à tous les matches.»

Des commentaires qui doivent plaire à l'Apache, qui a évoqué sa bonne passe. «Je pense que j'ai eu le déclic il y a quelque temps. Miguel Angel Russo sait où j'aime jouer et il m'y fait jouer. Il a beaucoup à voir avec cette réussite car il me donne la liberté de jouer où je me sens à l'aise.» Tout cela lui donne donc le sourire alors qu'il vit une année 2020 éprouvante sur le plan personnel. «Mon père ne va pas bien, mais le football aujourd'hui m'a donné ce peu de temps pour oublier les mauvaises choses et pouvoir profiter un peu. Je suis très reconnaissant. Je passe un mauvais moment, je ne vais pas mentir. J'ai le soutien de mes collègues, Miguel et les habitants de Boca, qui sont toujours derrière moi et qui m'obligent à ne pas baisser les bras.» De quoi l'aider à surmonter ces épreuves difficiles.