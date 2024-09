Lille - PSG : les compositions officielles

Ce dimanche, la 3e journée de Ligue 1 se termine avec un choc entre Lille et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Dogues s’articulent dans un 3-5-2 avec Lucas Chevalier dans les cages derrière Bafodé Diakité, Aïssa Mandi et Alexsandro. Le milieu de terrain est assuré par Hakon Haraldsson, Benjamin André et Angel Gomes avec Tiago Santos et Gabriel Gudmundsson sur les ailes. Devant, Mohamed Bayo prend la pointe de l’attaque avec Edon Zhegrova en soutien.

De leur côté, les Franciliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Lucas Beraldo. Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery se retrouvent dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola accompagnent Marco Asensio en attaque.

Les compositions

Lille OSC : Chevalier – Diakité, Mandi, Alexsandro – Santos, Haraldsson, André, Gomes, Gudmundsson – Bayo, Zhegrova

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Berlado – Zaïre-Emery, Neves, Vitinha – Dembélé, Asensio, Barcola

