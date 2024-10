Ligue 2 : l’AC Ajaccio va être racheté

Après plus de 30 ans à la tête de l’AC Ajaccio, Alain Orsini, ancien président du club et aujourd’hui actionnaire majoritaire, va passer la main. Comme il l’a révélé à France 3 ViaStella, le dirigeant de 70 ans va vendre ses parts dans les prochains mois. Un protocole d’accord a déjà été signé, et sera effectif le 31 décembre. «« Je considère qu’il était temps de passer la main. Mon souci est d’assurer la pérennité du club à travers des repreneurs qui poursuivront l’aventure», a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

Il devrait s’agir de Jean-Noël Fattaccioli, actuellement vice-président en charge des finances du club. « Jeannot Fattaccioli, qui est le responsable financier et plus encore, s’est engagé à reprendre le club avec certains de ses amis. Il a d’ailleurs œuvré en ce sens puisque depuis sa prise de fonction, il a permis de le sauver en apportant dans un premier temps 4,7 millions d’euros garantis sur les terrains. Ensuite, il y a trois mois, il a de nouveau apporté 3 millions euros lors du passage devant la DNCG», a-t-il conclu. Actuellement, Ajaccio est 12e de Ligue 2.