Bayern Munich : la piste Zinedine Zidane fait l’unanimité dans le vestiaire

Grand club européen cherche un nouvel entraîneur. Voici en résumé l’annonce publiée par Liverpool, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich. En effet, Jürgen Klopp, Xavi et Thomas Tuchel n’officieront plus dans leurs clubs respectifs l’an prochain. Concernant le dernier nommé, cela est une surprise sans en être une. En mars 2023, il avait été choisi par la direction munichoise pour mener le nouveau projet mis en place. Le tout en négociant dans le dos de Julian Nagelsmann, qui n’avait pas vraiment vu le coup venir. Moins d’un an plus tard, TT a finalement échoué. Malgré un titre en Bundesliga la saison passée, il a multiplié les échecs, notamment en Coupe d’Allemagne ou en championnat lors de cet exercice.

Plusieurs pistes sont tombées à l’eau

Il peut encore sauver son bilan avec une Ligue des champions. Ensuite, il sera temps de tourner l’éphémère page Tuchel pour ouvrir un nouveau chapitre. Mais avec quel coach ? Depuis l’officialisation du départ de l’ancien coach de Chelsea le 21 février dernier, de nombreux noms sont sortis du chapeau. Deux mois plus tard, on n’y voit pas forcément très clair sur le sujet. En revanche, ce que l’on sait, c’est qui ne viendra pas. Priorité des pensionnaires de l’Allianz Arena, Xabi Alonso a préféré décliner l’invitation et continuer l’aventure main dans la main avec le Bayer Leverkusen. Cité comme un plan B, Ralf Rangnick, très apprécié par le directeur sportif Max Eberl, ne viendra pas non plus.

Tout comme Julian Nagelsmann. Depuis quelques jours, un retour de l’ancien coach, viré comme un malpropre, était évoqué. Finalement, il a décidé de poursuivre en tant que sélectionneur de l’Allemagne jusqu’en 2026. Un nouveau coup dur pour le Bayern Munich, où il avait de nombreux partisans, notamment dans le vestiaire. Contrairement à ce qui a pu être dit ici et là, plusieurs joueurs du groupe s’entendent très bien avec lui et n’étaient pas contre son retour. Bien au contraire. Et il y a un autre technicien qui a les faveurs du vestiaire allemand. Il s’agit de Zinedine Zidane. Les joueurs munichois sont très emballés à l’idée d’être dirigés par le Français, nous a-t-on fait savoir.

Zizou est très apprécié par les joueurs

Il fait même l’unanimité lors des échanges sur le sujet. Son expérience du haut niveau, son aura et ses nombreuses qualités sont appréciées. Mais qu’en est-il concernant la direction du Rekordmeister ? Le concernant, on a à peu près tout entendu. Le Bayern Munich serait intéressé pour certains. Bild a même évoqué un possible duo avec Franck Ribéry en tant qu’adjoint. Pour d’autres, comme Sky Germany, il n’a jamais été question de le recruter. Des informations maintenues après l’annonce le week-end dernier par Marca de contacts sérieux entre le clan Zizou et les Bavarois. Idem selon Mundo Deportivo, qui indique qu’il est à deux pas de Munich. Selon nos informations, le Bayern Munich apprécie bien son profil et étudie son cas.

Ce, même si ZZ, dont on ne connaît pas la position sur cette piste, ne maîtrise pas la langue. Bien qu’il ne soit pas forcément le favori, son nom a bien été mentionné visiblement lors des échanges sur le futur entraîneur. Mais d’après la presse allemande, l’une des pistes prioritaires mène actuellement à Roberto De Zerbi (Brighton). Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich continue de chercher la perle rare tout en essayant de bien terminer la saison notamment en Ligue des champions. C’est la priorité actuelle des Bavarois, qui espèrent aller au bout et sauver leur année avec un titre majeur en Europe sous les ordres de Thomas Tuchel. Un entraîneur dont la succession est visiblement loin d’être encore réglée et donne quelques maux de tête aux dirigeants, habitués pourtant à anticiper.