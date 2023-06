Euro Espoirs : l’Italie se fait peur, l’Angleterre file en quarts, l’Allemagne au bord de l’élimination

En attendant le second match de l’équipe de France Espoirs, confrontée à la Norvège ce dimanche soir, dans le cadre de l’Euro 2023, trois rencontres avaient lieu à partir de 18 heures. Dans le même groupe que les Bleuets, l’Italie devait se relancer après sa défaite polémique face aux hommes de Sylvain Ripoll. Opposée à la Suisse, la Nazionale se faisait peur. Portés par les réalisations de Pirola (6e), Gnonto (11e) et Parisi (45+4e), les Italiens rentraient pourtant avec une large avance à la pause. Au retour la sélection helvète se révoltait. Si Imeri (47e) et Amdouni (52e) réduisaient par deux fois la marque, l’Italie s’imposait malgré tout d’une courte tête (3-2).

Dans le groupe C, l’Angleterre a, de son côté, conforté sa première place et validé sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire (2-0) contre Israël. Anthony Gordon et Emile Smith Rowe ont inscrit les deux buts du match. Enfin, à l’Adjarabet Arena, la République tchèque de Jan Suchoparek s’est imposée sur le fil contre l’Allemagne (2-1). Si Václav Sejk ouvrait le score juste après la demi-heure de jeu, les Allemands égalisaient grâce à Angelo Stiller. Dans les derniers instants, Martin Vitik donnait finalement la victoire aux Tchèques. L’Allemagne n’a plus son destin en main.

