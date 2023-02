Équipe de France : qui pour remplacer Raphaël Varane ?

La suite après cette publicité

En moins d’un mois, l’équipe de France vient de vivre plusieurs bouleversements. Le 9 janvier dernier, Hugo Lloris (36 ans) annonçait sa retraite internationale après 145 sélections. Cinq jours plus tard seulement, c’était au tour de Steve Mandanda (37 ans) de lui emboîter le pas (35 sélections). Deux départs qui posaient la question du renouvellement chez les gardiens tricolores, mais surtout du capitanat. Qui pour succéder à Captain Lloris, porteur du brassard à 121 reprises en 145 sélections, les 24 et 27 mars prochains face aux Pays-Bas et l’Irlande pour le début des éliminatoires de l’Euro 2024 ?

Sans surprise, les regards se sont rapidement tournés vers Raphaël Varane. A 29 ans, le défenseur de Manchester United était l’un des leaders du groupe France en Russie et au Qatar et son expérience (93 capes) faisait de lui l’un des favoris pour succéder à Lloris. Mais ça, c’était avant que le champion du monde 2018 n’annonce lui aussi sa retraite internationale. Une mise en retrait qui peut étonner vu son âge. Mais le Mancunien sent que son corps est plus fragile et qu’il est temps de laisser la place. Varane sur la touche, qui pour porter ce brassard ? Autre joueur d’expérience (91 capes), Paul Pogba (29 ans) a le profil pour remplir cette mission. Sauf que le joueur de la Juventus n’a toujours pas repris la compétition et qu’il n’a pas joué de match officiel depuis le mois d’avril 2022. Sauf miracle, cette option ne sera pas viable en mars prochain.

Trouver un nouveau capitaine et un successeur sur le terrain

À 31 ans, Antoine Griezmann n’est pas le plus jeune du groupe tricolore, mais le natif de Mâcon est l’un des relais privilégiés de Didier Deschamps. Homme d’expérience lui aussi, le Colchonero est également l’un des leaders techniques du groupe France qui a parfaitement su faire le lien entre la défense et l’attaque sur le terrain au Qatar. Sur le papier, il fait partie de la vieille garde de DD et il est donc un favori. Mais comment ne pas y voir également un boulevard pour Kylian Mbappé ? La star des Bleus a 24 ans et cette Coupe du Monde 2022 semble avoir eu un impact sur lui. Plus affirmé, le Bondynois a marqué les esprits avec son discours lors à la mi-temps de la finale perdue face à l’Argentine. Sans oublier ses prises de position publiques contre Noël Le Graët. Mbappé a été le seul joueur de l’équipe de France à être monté au créneau dans l’affaire des droits à l’image en sélection et à avoir reproché à NLG ses critiques sur Zidane. Lui qui se veut comme le patron des Bleus sur le terrain, le nouveau vice-capitaine du PSG sera peut-être l’homme de la situation.

Enfin, au-delà du capitanat, la retraite de Varane pose une autre question : sa succession sur le terrain. Au Qatar, Didier Deschamps avait été vivement critiqué pour avoir amené avec lui pas moins de sept défenseurs centraux. Mais l’avantage, c’est que l’on a pu avoir un aperçu d’une équipe de France sans Varane ni Kimpembe. Le Parisien a été parfaitement remplacé par Dayot Upamecano, tandis qu’Ibrahima Konaté a pris la place de Varane contre l’Australie. Le joueur de Liverpool avait également suppléé Upamecano en demi-finale face au Maroc. Sur le papier, Konaté est le remplaçant désigné et Upamecano celui de Kimpembe si le Parisien n’en finit plus avec ses pépins physiques. Sauf que Konaté vient de se blesser aux ischio-jambiers avec son club. Joueur performant, mais trop souvent blessé, le Red n’est sûr de rien. Fort heureusement, d’autres solutions existent : on pense notamment à William Saliba, Axel Disasi ou encore à Jules Koundé. Le Blaugrana évolue au poste de latéral en club et chez les Bleus, mais c’est un central de formation capable de dépanner en cas de coups durs. En théorie, Deschamps a de quoi remplacer Varane, reste à savoir si l’un de ses joueurs (ou une révélation) saura avoir le même impact que le Mancunien.