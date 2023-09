Clermont-PSG : Fabian Ruiz s’attend à mieux contre Newcastle United

Tenu en échec par Clermont (0-0), le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à trouver la faille et ne retrouvera pas son fauteuil de leader de Ligue 1, à l’issue de cette 7e journée. Un mauvais résultat avant un déplacement très important en Ligue des Champions, sur la pelouse de Newcastle United. Au micro de Prime Video, Fabian Ruiz (27 ans) espère une meilleure entente offensive avant ce match de C1.

«On a joué contre une bonne équipe de Clermont, c’était difficile et on n’a pas réussi à marquer de buts. Il faut corriger avant un match important en Ligue des Champions. Il faut analyser nos erreurs et faire mieux pour marquer sur nos occasions», a expliqué le milieu de terrain espagnol.