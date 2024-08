PSG : les détails de l’opération Renato Sanches à Benfica

Alors que João Neves se dirige vers Paris, Renato Sanches (26 ans), lui, a déjà fait le chemin en sens inverse. Le milieu a posé hier soir ses valises à Lisbonne. Une ville qu’il connaît très bien, puisqu’il y est né. Il a également défendu les couleurs de Benfica par le passé. Après des moments compliqués, il espère se relancer chez lui, sous la forme d’un prêt.

Ce jeudi, A Bola révèle les détails de l’opération entre Paris et l’écurie portugaise. Ainsi, on apprend qu’il est prêté pour une saison mais qu’une option d’achat de 10 millions d’euros a été incluse. A Bola précise également qu’il ne s’agit pas d’un prêt payant, et que la majorité du salaire du milieu de terrain sera prise en charge par Paris. Benfica ne payera qu’une petite partie de son salaire (environ un cinquième).