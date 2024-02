Montpellier : Michel Der Zakarian ne serait pas sur la sellette

Le MHSC traverse une passe très compliquée et pointe à la quinzième place en Ligue 1. Restant sur une série de mauvais résultats depuis le début de saison, le club basé à Montpellier a encore été battu ce dimanche face à l’OL. Ouvrant pourtant le score en première période, la formation héraultaise a finalement été reprise dans le dernier quart d’heure par les Gones. Une rencontre durant laquelle de nombreuses banderoles ont pris pour cible Michel Der Zakarian. Le coach franco-arménien de 60 ans sait que l’étau se resserre autour de lui.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Nantes 22 21 -10 6 4 11 22 32 13 Lyon 22 21 -12 6 4 11 22 34 14 Toulouse 20 21 -9 4 8 9 20 29 15 Montpellier 19 21 -6 4 8 9 21 27 16 Lorient 19 21 -14 4 7 10 28 42 17 Metz 17 21 -14 4 5 12 18 32 18 Clermont 16 21 -18 3 7 11 15 33 Voir le classement complet

Pourtant, ce dernier ne serait pas en danger d’après L’Équipe. Disposant encore du soutien de ses joueurs, Der Zak ne se sent pas en danger au sein du club pailladin. En ce sens, Téji Savanier avait rappelé sa loyauté à son entraîneur après la défaite face à Lyon : «cela ne me regarde pas ce qui se passe en tribunes. Mon job, c’est sur le terrain. Et quoi qu’il arrive, on sera avec le coach parce qu’on sait qu’il est avec nous. Il a le soutien de l’équipe.»