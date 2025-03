EdF : Mamadou Sakho revient sur l’exploit contre l’Ukraine en 2013

Menée 2-0 après un match aller catastrophique à l’extérieur, l’équipe de France est dos au mur, et se dirige vers une triste élimination en Ligue des Nations contre la Croatie. Un scénario similaire à celui d’il y a douze ans, où les Bleus avaient su renverser l’Ukraine (3-0) pour gagner leur place à la Coupe du monde 2014. Invité sur RMC, le double buteur du match retour Mamadou Sakho est revenu sur la rencontre de 2013, pierre fondatrice du mandat de Didier Deschamps. «Tout le pays nous voyait enterrés. Beaucoup de journalistes faisaient des plateaux télés, il y avait beaucoup de critiques… »

«On a su faire corps, passer au-dessus et être déterminé. Ça a commencé à l’entraînement. On était déjà dans le match 2-3 jours avant. On a remonté les troupes. La magie du football, c’est ce qui fait la beauté de ce sport. II n’y a rien d’impossible, il faut juste aller le chercher», a raconté l’ancien défenseur de Liverpool. De quoi montrer la voie aux coéquipiers de Kylian Mbappé et Mike Maignan avant le choc de ce soir face à la Croatie…