Mercato : l'OM n'exclut pas un retour d'Arkadiusz Milik

Un prêt qui arrange tout le monde. Le 26 août dernier, l'Olympique de Marseille est tombé d'accord avec la Juventus concernant le prêt d'Arkadiusz Milik. Si Memphis Depay était la priorité des Bianconeri, il coûtait beaucoup trop cher. Les Italiens se sont donc rabattus sur le Polonais qui présentait aussi l'avantage de bien connaître la Serie A suite à son passage à Naples quelques années avant. Pour cette raison et aussi parce qu'il était disponible et moins cher, l'avant-centre a donc rejoint les Turinois il y a quelques semaines.

« L’attaquant polonais, Arkadiusz Milik, portera les couleurs de la Juventus en 2022-2023. L’Olympique de Marseille et la Juventus ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de l’attaquant polonais, Arkadiusz Milik, pour la saison 2022-2023 », avait d'ailleurs précisé l'OM dans un communiqué de presse publié sur son site officiel. Selon les diverses informations parues dans la presse, il s'agissait d'ailleurs d'un prêt payant de 2 M€ avec une option d'achat de 8 M€. Ce n'est pas forcément beaucoup pour un n°9.

Longoria se défend sur le dossier Milik

D'autant qu'Igor Tudor l'avait relancé et titularisé lors des 2 premières journées de L1, lui qui avait connu des galères avec Jorge Sampaoli. Malgré cela, les dirigeants olympiens ont estimé qu'il pouvait s'en passer. Une erreur ? Certains observateurs estiment que c'est le cas puisque le Polonais a un profil qui pouvait coller à celui d'Alexis Sanchez, arrivé cet été après un passage du côté de l'Inter Milan. Les deux hommes auraient pu évoluer ensemble en attaque à Marseille. Au lieu de ça, Milik semble être bien dans ses crampons à Turin, où il a marqué 6 buts en 17 apparitions toutes compétitions confondues (10 titularisations).

Quoi qu'il en soit, Pablo Longoria assume ce choix,. Il en a d'ailleurs parlé ce jeudi à La Provence, qui lui a demandé s'il estimait avoir fait un cadeau à la Juve. «On considère que le départ d'Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c'est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu'il n'est pas adapté à la modalité de jeu que l'on veut développer. C'est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l'un des salaires les plus élevés de l'effectif mais qui n'est pas le plus adaptable».

La porte est ouverte pour un retour du Polonais

Il a ajouté : «pour moi, le joueur le mieux payé de l'effectif doit être le plus important de l'équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des Champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l'envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu'il n'avait pas le niveau à l'OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu'il peut revenir dans le futur». Une déclaration importante de la part du président marseillais.

Difficile toutefois d'imaginer le joueur de 28 ans revenir, d'autant qu'il se plaît à Turin. Il avait malgré tout expliqué le mois dernier qu'il s'était bien senti à Marseille où il avait échangé avec Pablo Longoria qui lui avait dit qu'il voulait le vendre. Du côté de la Juventus, on est plutôt content de l'attaquant polonais, contrairement à d'autres éléments comme Angel Di Maria, Leandro Paredes ou Paul Pogba. Lever son option, qui est a priori de 8 millions d'euros, ne devrait pas être un problème. La balle est dans le camp de la Juve. De son côté, Pablo Longoria patiente pour savoir s'il pourra éventuellement récupérer Milik.