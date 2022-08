Arkadiusz Milik quitte l'OM et file en prêt à la Juventus !

La suite après cette publicité

Le grand attaquant, l'Olympique de Marseille pensait enfin l'avoir trouvé le 21 janvier 2021. Après plusieurs échecs de taille notamment avec Kostas Mitroglou, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome voyaient en Arkadiusz Milik l'homme capable d'être le leader offensif tant recherché. Prêté pour 18 mois par le Napoli, le Polonais, recruté définitivement par la suite, arrivait avec le couteau entre les dents, lui qui voulait se relancer dans l'Hexagone après avoir été mis à l'écart par son club car il refusait de prolonger.

Mais dix-huit mois plus tard, l'avant-centre de 28 ans n'a pas totalement convaincu dans la cité phocéenne. L'an dernier, il a d'ailleurs eu du mal avec Jorge Sampaoli, qui préférait miser sur d'autres éléments du groupe. Malgré cela, Milik a pris son mal en patience et pensait prendre un nouveau départ sous les ordres d'Igor Tudor. Le Croate lui a vite fait confiance et l'a titularisé lors des deux premières journées de championnat de France. Mais le natif de Tychy n'a pas vraiment été à la hauteur. Il n'a pas pesé dans le jeu et n'a pas trouvé le chemin des filets.

Milik revient en Serie A

Pas de quoi rassurer l'OM. Un club qui a vu d'un bon oeil l'intérêt de la Juventus pour son attaquant. En effet, les Bianconeri ont approché les Phocéens au sujet du Polonais tout en indiquant qu'il était un plan B en cas d'échec du dossier Memphis Depay. Et ils ont eu raison de le faire puisque le joueur du Barça s'est montré très gourmand financièrement. La porte s'est donc ouverte pour Arkadiusz Milik et l'Olympique de Marseille, qui sont tombés d'accord avec la Juve autour d'un prêt payant de 2 M€ avec une option d'achat de 8 M€.

L'OM vient d'officialiser la nouvelle. «L’attaquant polonais, Arkadiusz Milik, portera les couleurs de la Juventus en 2022-2023. L’Olympique de Marseille et la Juventus ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de l’attaquant polonais, Arkadiusz Milik, pour la saison 2022-2023.» Arkadiusz Milik fait donc son retour par la grande porte en Italie, lui qui a longtemps défendu les couleurs de Naples (48 buts en 122 rencontres). Il va passer un cap en rejoignant la mythique Juventus où Massimiliano Allegri compte sur lui pour mener son attaque avec Dusan Vlahovic.