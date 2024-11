Ligue des Nations 2025 : pour la dernière de Lee Carsley, l’Angleterre s’impose contre l’Irlande, la Norvège promue en Ligue A !

Après sa victoire en Grèce (0-3), ce jeudi, l’Angleterre avait son destin en main ce dimanche contre l’Irlande, à Wembley. Pour cette dernière journée de la phase de groupes de cette Ligue des Nations, les Three Lions - premiers du groupe 2 de la Ligue B - devaient faire un meilleur résultat que les Grecs (2e) qui se déplaçaient dans le même temps en Finlande. Pour rappel, le premier de chaque poule est promu directement pour la prochaine édition de cette compétition. Le deuxième passera lui par les barrages. Pour son dernier match en tant que sélectionneur intérimaire en attendant l’arrivée de Thomas Tuchel, Lee Carsley avait réintégré Harry Kane dans son onze de départ.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Angleterre 15 6 +13 5 0 1 16 3 3 Irlande 6 6 -9 2 0 4 3 12

Il a fallu attendre le second acte, le penalty provoqué par Jude Bellingham et le carton rouge de Liam Schales pour voir Kane ouvrir le score, sur penalty (53e). Dans la foulée, Anthony Gordon signait son premier but en sélection (55e), avant que Conor Gallagher (58e), Jarrod Bowen (76e) et Taylor Harwood-Bellis (79e) ne corsent l’addition. Avec cette lourde victoire 5-0, l’Angleterre valide son ticket pour la Ligue A lors de la prochaine édition de la Nations League. En effet, si la Grèce a battu la Finlande (2-0), avec des buts d’Anastasios Bakasetas (52e) et de Christos Tzolis (56e), les Anglais restent premiers grâce à leurs confrontations directes face aux Grecs. La sélection hellénique passera donc par les barrages pour obtenir une promotion en Ligue A. L’Irlande, troisième du groupe 2, disputera un barrage pour rester en Ligue B. La Finlande, elle, est reléguée en Ligue C.

Erling Haaland porte la Norvège

Du côté du groupe 3, la première place se jouait entre l’Autriche (1er) et la Norvège (2e) qui recevaient respectivement la Slovénie et le Kazakhstan. Face aux Slovènes, les coéquipiers de Marko Arnautović ont nettement dominé les débats et ont ouvert le score après une magnifique contre-attaque conclue par Romano Schmid (27e). Les joueurs de Ralf Rangnick ont ensuite peiné pour inscrire le but du break. Dominée, la Slovénie a arraché le match nul (1-1), grâce à Adam Cerin (82e).

Ce score de parité fait les affaires des Norvégiens qui n’ont pas tremblé face aux Kazakhstanais. Erling Haaland a une nouvelle fois brillé, ce dimanche, en inscrivant un triplé (23e, 37e et 71e), pour porter son total à 38 buts en 39 sélections. Alexander Sorløth (41e) et Antonio Nusa (72e) ont également participé à la démonstration des Drillos. Au classement final de ce groupe 3 de la Ligue B, la Norvège termine à la première place et ira en Ligue A. L’Autriche, deuxième, passera par les barrages, en mars prochain pour espérer monter en Ligue A. Troisième, la Slovénie de Jan Oblak se classe à la troisième position et devra gagner son barrage pour rester en Ligue B. Enfin, le Kazakhstan - qui n’a obtenu qu’un petit point dans cette campagne - est relégué.

Les résultats des matchs de 18h :

Ligue B

Groupe 2

Angleterre 5 - 0 République d’Irlande : Harry Kane (53e), Anthony Gordon (55e), Conor Gallagher (58e), Jarrod Bowen (76e) et Taylor Harwood-Bellis (79e)

Finlande 0 - 2 Grèce : Anastasios Bakasetas (52e) et Christos Tzolis (56e)

Groupe 3

Autriche 1 - 1 Slovénie : Romano Schmid (27e) / Adam Cerin (82e)

Norvège 5 - 0 Kazakhstan : Erling Haaland (23e, 37e, 71e), Alexander Sørloth (41e) et Antonio Nusa (77e)