Le groupe du Real Madrid contre le Celta de Vigo

Le Real Madrid reprend le chemin de la Liga ce samedi à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse du Celta de Vigo (21h) dans le cadre de la 10e journée. Carlo Ancelotti vient de communiquer le groupe qu’il emmène avec lui en Galice où figure bel et bien Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Malgré l’attention médiatique dont il fait l’objet depuis son escapade en Suède, et son identité citée d’après la presse locale dans une enquête pour viol et harcèlement sexuel, l’attaquant devrait être titulaire avec la Casa Blanca. Sa prestation sera particulièrement scrutée puisqu’il s’agira de sa première apparition publique depuis le début de ce qu’on appelle "l’affaire Mbappé". Outre la présence du Français, Courtois est de retour alors que Carvajal, Alaba et Brahim sont absents.