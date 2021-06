Espagne : la première réussie d'Aymeric Laporte

Il a convaincu tout le monde. Vendredi soir, Aymeric Laporte réalisait ses grands débuts avec la sélection espagnole, avec laquelle il va disputer l'Euro pendant ce mois de juin. Titularisé d'entrée aux côtés de Pau Torres en défenseur central droit dans le 4-3-3 de Luis Enrique, le défenseur de 27 ans a été très performant face au Portugal (0-0). On l'a senti très à l'aise, dans la relance notamment, avec bon nombre de transmissions pas évidentes pourtant bien assurées, et de bonnes interventions dans sa zone défensive.

Ce samedi, il était présent en conférence de presse, et il a notamment raconté sa première. « J'ai été très à l'aise même si j'étais sur le côté droit. Ce n'est pas habituel, ça m'était juste arrivé avec Umtiti en sélection de jouer avec un autre gaucher, mais j'étais à gauche. Il y a beaucoup de gens qui m'attendent au coin de la rue. Tout ce que je vais faire de bien, ça sera pris en compte. C'est comme ça. Des fois, tu marques, des fois, tu marques contre ton camp. Moi je suis prêt et mes coéquipiers m'aident beaucoup », a d'abord lancé le Citizen.

Il n'est pas blessé

« Physiquement, je suis bien. J'ai demandé le changement parce que j'étais fatigué, ça faisait quelque temps que je ne jouais pas et je voulais éviter une surcharge plus importante. Luis Enrique et Pep Guardiola ont la même façon de penser et de jouer, mais ils ont aussi beaucoup de différences sur de nombreux aspects. Ils sont très bons et les deux vont beaucoup m'apporter », a ajouté le joueur formé à l'Athletic, remplacé en deuxième période par Luis Enrique. Pas de souci à se faire donc pour le sélectionneur ni pour les fans : Laporte n'est pas blessé.

Il a également été interrogé sur les quelques frictions avec Didier Deschamps, mais il a préféré répondre sur le ton de l'humour : « j'ai tenté de le contacter mais je n'ai pas réussi, peut-être qu'il a changé de numéro », avant de conclure qu'il allait tout donner pour le maillot espagnol. Le début d'une belle aventure ? C'est tout ce qu'on lui souhaite...