L’ex-femme de Dani Alves porte plainte contre lui

Depuis plusieurs mois maintenant, Dani Alves est en détention provisoire. L’ancien joueur du PSG est accusé d’agression sexuelle par une jeune femme de 23 ans qu’il a croisé en boite de nuit à Barcelone en décembre dernier. Depuis, le Brésilien a été lâché par plusieurs proches, notamment sa compagne Joana Sanz, qui a mis un terme à leur relation lors de son incarcération. En revanche, son ex-femme, Dinora Santana, elle, a longtemps soutenu Alves. Mais ce n’est plus le cas à présent. Depuis quelques semaines, elle a décidé de prendre ses distances avec lui. Ce lundi, AS explique qu’elle a même porté plainte contre le footballeur pour l’empêcher de parler et de contacter leurs deux enfants, Victoria et Daniel.

La suite après cette publicité

En effet, elle s’était installée avec eux en Espagne et elle avait même fait les démarches pour qu’ils soient scolarisés puisque cela pouvait faciliter la demande de libération du joueur. Mais le juge n’en a pas pris compte. A la suite de cette décision, le latéral droit n’a plus donné de nouvelles. Son ex-femme s’est sentie utilisée par les avocats du joueur, qui lui avaient dicté quoi dire, et elle a donc décidé de déposer plainte. «Ses enfants ne l’ont pas vu depuis le 6 mai. Depuis, il ne veut rien savoir de nous. Ce sont ses enfants (…) Tout cela est dû au fait que sa femme était très blessée par son infidélité et voulait le quitter. Personne ne pouvait le défendre, qui allait le défendre ? Sa famille? Il n’a aucune crédibilité. Ensuite, ils m’ont dit de le défendre (…) Je prends des médicaments et pour moi, il est mort. Ce que je veux, c’est qu’il me laisse tranquille et qu’il laisse les enfants tranquilles. Laissez-le arranger sa vie… Plus tôt il sortira de prison, mieux mes enfants vivront.» Des enfants qu’elle veut protéger donc à tout prix à présent.