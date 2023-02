Shakhtar Donetsk - Rennes : les compositions officielles

Le Shakhtar Donetsk accueille Rennes à Varsovie en 16e de finale aller de la Ligue Europa. Pour son premier match officiel depuis le 23 novembre dernier, l’équipe ukrainienne aborde cette rencontre avec peu de repères mais avec une expérience européenne supérieure à celle des Rennais. En face, les Bretons traversent une période compliquée avec 4 défaites lors de leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Cette rencontre est à suivre en live commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Igor Jovicevic opte pour un 4-3-3. En défense, c’est du grand classique avec la charnière Matviyenko/Bondar dans l’axe, l’expérimenté milieu de terrain Stepanenko sera le capitaine et l’ancien joueur de l’Ajax Lassina Traoré occupera l’axe de l’attaque. Chez les Rennais, Bruno Genesio opère 4 changements par rapport à l’équipe qui s’est inclinée à Toulouse. Belocian et Omari sont titularisés dans l’axe de la défense, Bourigeaud retrouve un poste axial au côté d’Ugochukwu et Toko Ekambi occupera le côté gauche du milieu de terrain.

Les compositions

Shakhtar Donetsk : Trubin – Konoplya,Bondar, Matviyenko, Mykhaylichenko - Bondarenko, Stepanenko ©, Sudakov - Zubkov, Traoré, Kryskiv.

Rennes : Mandanda – Spence, Omari, Belocian, Truffert – Doku, Bourigeaud ©, Ugochukwu, Toko Ekambi – Kalimuendo, Gouiri.