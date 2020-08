Monaco : Jonathan Panzo priorité de Dijon

Recruté jeune à Monaco en provenance de Chelsea, Jonathan Panzo n'a pas encore fait son trou sur le Rocher, suite aux nombreux changements de direction. Malgré deux apparitions en pro, en début de saison dernière en Ligue 1, le défenseur international espoirs anglais (3 sélections) de 19 ans a fait ses gammes avec la réserve monégasque lors de sa première saison à l'ASM et au Cercle de Bruges l'an passé dans le cadre d'un prêt (17 matchs).

Aujourd'hui se pose clairement la question de son avenir. D'autant qu'avec la pléthore de défenseurs sur le Rocher, il sera compliqué pour le défenseur anglais d'avoir du temps de jeu cette saison. Défenseur central de métier, l'international U21 anglais, champion du monde en U17 en 2017 pourrait rebondir en Ligue 1, et plus précisément à Dijon. Intéressé par son profil, Peguy Luyindula, le directeur sportif, l'a érigé en priorité pour renforcer sa défense centrale. Orphelin du départ de Nayef Aguerd, parti à Rennes, les Dijonnais sont en quête d'un jeune joueur à fort potentiel, gaucher et rapide de préférence. En ce sens, des discussions pour un transfert sec ou un prêt avec option d'achat ont été entamées avec les représentants du joueur et l'ASM.