OL : Amin Sarr a mis tout le monde d’accord au Hellas Vérone

Alors que l’OL traverse une période mouvementée entre la double confrontation face à Manchester United et le sprint final pour les tickets européens en Ligue 1, certains joueurs brillent loin des projecteurs rhodaniens. C’est le cas d’Amin Sarr. L’attaquant suédois formé à Malmö FF avait rejoint l’Olympique Lyonnais en janvier 2023 en provenance du SC Heerenveen pour environ 11 à 12 millions d’euros. Malgré des débuts prometteurs, il n’avait pas réussi à s’imposer durablement au sein de l’effectif lyonnais, ne marquant qu’un seul but en 18 apparitions. Lors de la saison 2023-2024, le buteur de 24 ans a été prêté au VfL Wolfsburg en Bundesliga, où il n’a pas trouvé le chemin des filets en 14 matchs. De retour à Lyon, Amin Sarr avait été placé dans le "loft", groupe d’entraînement à l’écart des titulaires, en attendant une nouvelle opportunité sur le mercato d’été.

Le 27 août 2024, l’OL avait ainsi officialisé le prêt d’Amin Sarr à l’Hellas Vérone en Serie A pour la saison 2024-2025, avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros. Le club italien prenait ainsi en charge plus de 50 % de son salaire. Ce prêt représentait une chance pour Sarr de relancer sa carrière dans un nouveau championnat, après des expériences en Suède, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. L’OL espérait que cette opportunité permettrait à l’attaquant de retrouver son niveau et, potentiellement, de concrétiser un transfert définitif à l’issue de la saison. Et après plus de 6 mois sous les couleurs des Gialloblu, Amin Sarr est en train de retrouver petit à petit de la confiance - que ce soit sur les terrains mais également dans les vestiaires.

Un prêt plus que réussi

En 25 apparitions toutes compétitions confondues, Amin Sarr a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive, contribuant ainsi aux efforts de son équipe pour se maintenir dans l’élite du football italien : «la saison d’Amin Sarr à Vérone jusqu’à présent a été certainement positive, avec 25 apparitions et 4 buts, le Suédois est devenu un joueur clé du département offensif à la disposition de monsieur Paolo Zanetti avec qui il est devenu un titulaire indiscutable. L’accueil des supporters a été positif, il est toujours difficile de créer des attentes sur des joueurs venant de l’étranger et inconnus de la plupart, mais les supporters hellènes se sont désormais habitués aux paris du directeur sportif Sean Sogliano et ce pari d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent peut être considéré comme gagné», nous confie le journaliste Francesco Galvagni qui est basé à Vérone pour Tutto Mercato Web. Mais il est difficile de discuter de la saison d’Amin Sarr sans rappeler le contexte collectif particulier. Même si les Gialloblu n’ont pas connu de changement d’entraîneur au cours de la saison, maintenant une confiance totale en Paolo Zanetti, les résultats ont été très irréguliers, jouant le maintien dans les bas-fonds de la Serie A pendant une majorité de l’exercice 2024/2025.

L’un de ses moments marquants de la saison a été son but contre Parme le 15 décembre 2024, aidant l’Hellas Vérone à s’imposer 3-2 à l’extérieur et à sortir temporairement de la zone de relégation. Utilisé principalement comme ailier gauche, Sarr a su se montrer utile dans le système de jeu de son entraîneur, Paolo Zanetti. Son prêt, assorti d’une option d’achat fixée à 5 millions d’euros, pourrait être levé si ses performances se maintiennent, offrant ainsi à l’OL une opportunité de conclure un transfert définitif. Au-delà de ses performances, Amin Sarr endosse également le rôle de leader dans la presse, n’hésitant pas à venir à conférences de presse ou à réagir à chaud aux coups de sifflet finaux : «nous avons gardé notre cage inviolée pour la première fois et nous avons réussi à gagner. Nous avons marqué, nous avons gagné… C’est très important pour nous. Je me sens bien, de mieux en mieux. Je suis un attaquant donc j’aime jouer près du but pour essayer de créer autant d’occasions que possible», avait-il déclaré après la folle victoire surprenante de son équipe contre la Fiorentina en févrirer dernier.

Quel avenir à Vérone ?

Avec de bien meilleurs résultats collectifs ces dernières semaines, le Hellas Vérone a su prendre de précieux points, permettant au club véronais de s’éloigner de la zone rouge, campant dorénavant la 14ème place. En ce sens, à sept journées de la fin, la nouvelle direction portée par le fonds d’investissement italo-américain Presidio Investors, peut commencer à avoir les yeux tournés vers l’avenir : «la signature définitive d’Amin dépendra beaucoup des décisions du nouveau propriétaire américain qui a pris le relais au cours de la saison. Vérone dispose d’une option d’achat de 5 millions qui pourrait également être exercé s’ils décident de confirmer un noyau de joueurs et de ne pas démobiliser puis reconstruire l’équipe comme cela s’est produit au cours des 4/5 dernières saisons», a conclu le journaliste italien Francesco Galvagni. Et selon nos informations, le Hellas Vérone a bien prévu de rencontrer le joueur et son entourage dans les prochaines semaines afin de discuter de la possibilité de poursuivre l’aventure ensemble.

En effet, la nouvelle direction portée par le président italo-américain Italo Zanzi de la société Presidio Investors (qui a racheté 100% des parts du club en janvier 2025) était avant tout préoccupée par le maintien en Serie A - priorité absolue en cette période de transition en interne, avant de penser au prochain mercato d’été. Alors que les troupes de Paolo Zanetti se rapprochent de ce maintien tant convoité, les premiers plans pour l’été vont prochainement être élaborés entre les anciens dirigeants (Maurizio Setti, Sean Sogliano, Simona Gioè) qui assurent la transition et les nouvelles têtes pensantes des bureaux (Italo Zanzi, Gennaro Leo, Christian Puscasiu et Sean Foley) qui se tiennent prêts à dessiner le futur du Hellas Vérone. Un futur qui pourrait donc s’écrire avec Amin Sarr.