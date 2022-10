Erling Haaland veut détruire Manchester United, le Real Madrid revient à la charge pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Le premier derby d'Haaland

La presse anglais ne fait que penser au choc du week-end, le tant attendu derby de Manchester. D’ailleurs, en conférence de presse, Erik ten Hag a révélé avoir pensé rejoindre un jour Manchester City. Mais il ne voulait pas attendre plus longtemps pour succéder à Guardiola alors il a préféré rejoindre le rival United. Et pour lui, il a eu «raison de faire ce choix». C’est «Erik le Rouge» s’amuse à titrer le Daily Mirror. Mais le Néerlandais, malgré ce nom de viking qu’on lui a affublé, craint bien un homme, un Norvégien : Erling Haaland. «Le courageux Haaland prêt à mettre United en pièces» peut-on lire dans les pages sports du Daily Star. Le cyborg a lancé un avertissement à ses futurs adversaires : «Je suis impatient de jouer mon premier derby avec City, ça va être amusant. Il n'y a aucun défenseur que je ne veux pas affronter». Lisandro Martinez et Varane sont prévenus, il veut les terroriser. Des mots que l’on retrouve en première page du Daily Express. Les tabloïds britanniques mettent aussi en avant l’histoire de son père, Alf-Inge, qui a participé à 10 derbys de Manchester entre 1994 et 2001, dont le dernier où il a été tristement haché par Roy Keane. Une histoire Netflix, comme s’il était prêt à le venger.

Un chiffre extravagant pour Bellingham

En lisant attentivement AS ce matin, on apprend que le Real Madrid ne lâche pas Jude Bellingham. La Casa Blanca prévoit une offre de maximum 100 millions d’euros pour convaincre le Borussia Dortmund de vendre la pépite anglaise. Les Merengues veulent à tout prix recruter ce remplaçant idéal à Luka Modric. Mais bon, les journalistes espagnols restent inquiets face aux dernières révélations de The Athletic qui rapporte que le BVB veut renouveler le joueur, dont le contrat expire en 2025. Selon les médias britanniques, l'intention de Dortmund est de mettre une nouvelle clause dans le contrat de Bellingham selon laquelle il ne peut quitter le club que pour 150 millions d'euros. Un chiffre extravagant, et le Real réfléchirait à la possibilité de s’aligner dessus pour ne pas rater un futur grand joueur.

La conclusion pour Griezmann

Antoine Griezmann fait aussi les gros titres ce matin. Dans les pages intérieures d'AS, on apprend que le Barça et l’Atlético de Madrid auraient trouvé un accord. En fait, les Barcelonais auraient accepté de négocier un déclassement de l'option d'achat. Cette dernière est fixée à 40 millions d'euros de base, elle devrait maintenant être de 25 millions fixes +10 de bonus. Tout doit être bouclé avant la Coupe du monde.