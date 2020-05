PSG, Séville FC : mais qui veut bien de Sergio Rico ?

Son arrivée à Paris l'été dernier a surpris du monde, mais assez rapidement, le pari Sergio Rico s'est avéré gagnant. Le portier espagnol, prêté par Séville, a plutôt bien rempli son rôle de gardien remplaçant lorsqu'il a dû prendre la place de Keylor Navas dans les cages. Jusqu'à ce match face à Bordeaux, le 23 février, au Parc des Princes. Si les Parisiens sont parvenus à l'emporter 4-3, les dirigeants du club n'auraient pas vraiment apprécié la prestation du gardien. Alors qu'ils comptaient lever cette option d'achat de 10 millions d'euros, ce mauvais match les aurait considérablement refroidis.

L'Andalou de 26 ans avait pourtant l'intention de s'installer définitivement du côté de la capitale. « Oui c'est vrai, j'aimerais beaucoup rester ici. Le PSG est l'un des meilleurs clubs du monde et je serais enchanté d'y rester », expliquait-il en janvier. Le quotidien sévillan Estadio Deportivo en rajoute désormais une couche et confirme qu'il est très improbable que le Paris Saint-Germain s'offre définitivement le gardien, la crise liée au coronavirus ayant également un impact important dans ce dossier.

Séville veut s'en séparer

Tout porte à croire que Sergio Rico ne défendra plus les cages du Paris Saint-Germain et reviendra à Séville rapidement. Seulement, toujours selon le média, il ne devrait pas faire long feu du côté de la ville du sud de l'Espagne. Une réunion entre Monchi et l'entourage du joueur est prévue dès la fin du confinement, et la question d'un départ définitif du joueur y sera abordée. Les agents du joueur ont de toute façon déjà commencé à sonder de potentiels clubs intéressés.

Il faut dire que la situation contractuelle du joueur, avec un bail qui expire en 2021, force les deux parties à agir assez vite, et une prolongation n'est pas d'actualité. Il faut dire que les cages de l'équipe de Julen Lopetegui sont plutôt bien couvertes, avec Tomáš Vaclík dans le rôle de titulaire et l'international marocain Yassine Bounou en doublure. Avis aux clubs intéressés, Sergio Rico est sur le marché !